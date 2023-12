Villa Alba si veste della magia delle feste e apre le sue porte alla città per vivere un Natale all’insegna della condivisione e dell’inclusione.

Lo storico centro medico di riabilitazione metelliano, con il patrocinio morale dell’ASL Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni, ha inaugurato ieri sera, alla presenza di tantissimi ospiti, la prima edizione del Villaggio di Babbo Natale.

L’evento, fortemente voluto dall’amministratore delegato dott. Giovanni di Giura, oltre a favorire l’integrazione e lo scambio per una crescita comune, è stato l’occasione per vivere insieme la magia del Natale.

Venerdì mattina erano stati i bambini delle scuole del territorio a fare visita per primi al villaggio natalizio ricreato all’interno della struttura. Un momento di grande gioia per gli ospiti del centro di riabilitazione metelliano, per gli operatori e per l’amminitratore delegato dott. Giovanni di Giura. Un’occasione di inclusione vera-fa sapere l’Ad Giovanni di Giura- che ha consentito a tutti i partecipanti di condividere con i nostri ospiti, il vero spirito del Natale. È stata una gioia accogliere prima i bambini delle scuole del territorio che hanno gustato tante leccornie insieme ai nostri ragazzi , e poi, ieri sera, le tante autorità intervenute. i cittadini e le associazioni del territorio che, nel segno di una sinergia importante, hanno visitato il nostro villaggio di Babbo Natale e fatto festa insieme a noi. Il direttore sanitario dott.ssa Sarà Caropreso ha dichiarato “è stato un momento di grande emozione perché abbiamo avuto la consapevolezza che il grande lavoro quotidiano di tutti ha raggiunto l’obiettivo di integrazione, socialità e solidarietà. Possiamo dire con orgoglio di essere una grande squadra dinamica e moderna di una struttura storica che è pronta e proiettata a ricoprire anche nuovi settimg assistenziali di salute dei cittadini.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto alla cittadinanza nei giorni 22 e 29 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il 5 gennaio 2024 la festa continua e, come da tradizione, a Villa Alba giungerà la Befana che a cavallo della sua magica scopa, donerà la calza a tutti i bimbi presenti.

Aspettiamo tutti coloro che vorranno condividere insieme a noi e ai nostri ospiti lo spirito di queste festività» – ha concluso il dott. di Giura.