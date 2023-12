di Erika Noschese

Un Pd spaccato quello che si appresta a vivere la prossima competizione elettorale delle provinciali, in programma domani 20 dicembre. Sindaci e consiglieri della provincia di Salerno sono infatti chiamati al voto per il rinnovo del consiglio a Palazzo Sant’Agostino. I giochi sembravano fatti, con le direttive del segretario provinciale Enzo Luciano e del deputato dem Piero De Luca ma a rimescolare le carte è il presidente Franco Alfieri che sembra non aver gradito la decisione del Pd di Salerno dei imporre il consigliere comunale del capoluogo di provincia Antonio Fiore a vice presidente della provincia. Così, in queste ultime ore di campagna elettorale il sindaco di Capaccio Paestum sembra aver deciso di tendere la mano al suo fedelissimo Luca Cerretani al quale vorrebbe affidare, non si sa bene per quali ragioni, la carica di vice. Il partito però deve fare i conti anche con una terza candidatura di peso, quella di Giovanni Guzzo, ex socialista, vicino al Pd dopo la delusione della candidatura del sindaco Alessandro Chiola alle scorse provinciali. Guzzo, in questi due anni di mandato, ha dimostrato non solo vicinanza ai dem ma anche grande impegno sul territorio, da nord a sud della provincia e avrebbe fatto già sapere di volere ancora una volta la vice presidenza. Tre candidati per una poltrona, tanto ambita quanto – a tratti – inutile considerato che nel 2024 si dovrebbe tornare al voto con la nuova riforma che restituisce il diritto di voto e di candidatura a tutti i cittadini, non solo agli amministratori locali. Il segretario Luciano in queste settimane ha fatto una importante campagna elettorale per garantire l’elezione di almeno sei candidati del Pd, confermando la leadership all’interno della coalizione di centrosinistra in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali.

Intanto, in vista di questo importante appuntamento elettorale che coinvolgerà gli amministratori della provincia di Salerno, questa mattina, alle ore 12.30, il Segretario Provinciale Pd Vincenzo Luciano, il Presidente della Provincia di Salerno Francesco Alfieri e l’onorevole Piero De Luca incontreranno i candidati Pd presso la sede del Partito Democratico di via Manzo, per discutere delle questioni che maggiormente interessano il territorio provinciale e la sua Comunità e dei programmi che il partito promuoverà in continuità con l’azione amministrativa del Presidente Alfieri.