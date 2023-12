Doppio appuntamento promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno che per la giornata del 19 dicembre presso la Sala conferenze dell’Hotel Saint Joseph, terrà la mattina, con inizio alle ore 10.00, una sessione sui “Principi e regole di buona condotta a tutela della dignità e decoro della professione”, mentre nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, si parlerà di “Sinergie tra istituzioni e professioni principi e regole per superare le sfide verso la ripresa e la resilienza”.”Il processo di integrazione generazionale – spiega il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Raffaele Tarateta – non può più essere rinviato anche e soprattutto nel mondo delle professioni. Le politiche economiche e di welfare devono portare a pieno regime ogni azione e risultato teso alla sostenibilità “integrata”: non solo energetica, non solo ambientale, ma anche sociale. Sociale in termini di riduzione del divario tra i giovani professionisti e le generazioni precedenti ovvero di opportunità lavorative e di tutela per quando saranno anziani. Allo stesso tempo risulta improcrastinabile la riduzione del “gap tecnologico” tra i giovani ingegneri e le generazioni precedenti”- prosegue ancora il presidente Tarateta – “Al fine di promuovere l’attivazione di strategie e sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi deve essere stimolato l’incontro e il dialogo tra i decani e i giovani professionisti e devono essere condivisi approcci e comportamenti senza mai prescindere dai valori fondanti della nostra società, dalla costituzione e normativa giuridica e dai principi e regole etiche e deontologiche”.Tanti i relatori e gli ospiti che interverranno alla giornata, a partire dalla sessione mattutina che oltre all’intervento dell’ing. Tarateta, vedrà le relazioni di Renato Nappi, Rossella Del Regno, Antonio Ardolino, Franco Rossi rispettivamente Consiglieri Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno. Seguiranno le relazioni di Massimo Trotta, Delegato provinciale e Componente del C.d.A. di Inarcassa e di Valerio Ingenito Revisore dei conti dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno. Mentre per la sessione pomeridiana, dopo il benvenuto del Presidente Tarateta, seguiranno i saluti istituzionali di Vincenzo Napoli Sindaco del Comune di Salerno, Franco ALFIERI Presidente della Provincia di Salerno, Bruno Discepolo Assessore Governo del Territorio – Urbanistica della Regione Campania, Vincenzo LOIA Rettore dell’Università degli studi di Salerno, Angelo Domenico Perrini Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Giuseppe Santoro Presidente di Inarcassa. A seguire alle ore 16.00 Giuseppe Acocella, Professore Emerito di Filosofia del diritto nell’Università di Napoli Federico II già Rettore Magnifico Università “G. Fortunato” di Benevento, terrà una Lectio Magistralis dal tema “Lo “status deontico” dei comportamenti del professionista tecnico: genesi ed evoluzione in epoca di Pnrr”. A seguire alla presenza di Michele Brigante, già Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno, senatore dell’Ordine, si terrà la cerimonia di riconoscimento ai senatori e ai senatori emeriti dell’Ordine, oltre alla premiazione dei senatori (iscritti dal 1980 e 1981) e senatori emeriti dell’Ordine (iscritti negli anni 1970 e 1971).Al termine, dopo il brindisi di auguri, gli ospiti istituzionali visiteranno le “Luci d’artista”.