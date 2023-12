Nonna Concetta De Caro spegne 100 candeline. Grande festa ieri a Salerno dove la signora concetta, nata nel mese di dicembre del 1923 ha raggiunto l’ambito traguardo, accolta dal calore della sua famiglia. Ad augurarle buon compleanno la vice sindaco del Comune di Salerno che ha raggiunto la famiglia di Nonna Concetta, in veste istituzionale, per celebrare insieme questo momento. «Mia mamma è una salernitana doc, ha vissuto sempre a Salerno ad eccezione di un breve periodo quanto si è trasferita in Sicilia per poi tornare nella sua città», ha ricordato il figlio. La famiglia De Caro è molto nota in città, decana nell’oreficeria ed orologeria nel capoluogo di provincia e la signora Concetta ha vissuto con altri sette fratelli, ultima di questa copiosa e apprezzata famiglia. «Si è occupata sempre della casa, mio padre era un maresciallo della finanza. Mamma è perfettamente lucida, qualche piccolo acciacco di salute ma sta bene», ha raccontato ancora il figlio Carlo. Emozionata anche la vice sindaco: «Un giorno speciale per la nostra città per questo traguardo così importante. Il mio augurio è che la signora Concetta possa continuare a vivere in perfetta salute. Una persona straordinaria, con tanto amore verso la sua famiglia, i suoi figli, i suoi nipoti ed io non posso che augurarle un felice compleanno». La vice sindaco Memoli ha trascorso qualche ora a casa della famiglia De Caro-Giorbino ascoltando i racconti di nonna Concetta.