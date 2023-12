Pippo Inzaghi porta con sè ventitré giocatori per il match di domani sera al Gewiss Stadium. Assenze note quelle di Ochoa, infortunato, e Fazio squalificato; rientrano in lista Coulibaly e Bradaric, entrambi ristabilitisi dai rispettivi problemi fisici. Out Bronn causa influenza. Di seguito l’elenco:

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Bradaric, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna.