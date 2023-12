Il Corso di Salerno continua a manifestare segnali di cedimento in svariati punti in attesa del suo rifacimento totale. Il restyling infatti è stato completato anni fa all’altezza della Stazione ferroviaria ed interesserà in futuro – si auspica breve – l’intero tratto pedonale. Questa volta a farne le spese la pavimentazione che si trova nei pressi della vetrina di un noto negozio di abbigliamento a poca distanza dal portone di ingresso di uno stabile e della scuola Vicinanza. Prontamente la zona è stata recintata dagli addetti del comune in attesa di un importante intervento di ripristino previsto nei prossimi giorni.