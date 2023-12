Lunedì 18 Dicembre p.v., alle ore 17,30 presso “l’Arco Catalano” di Palazzo Pinto, in Via dei Mercanti, 67 a Salerno, sarà inaugurata, la mostra del Maestro Salernitano Aniello Esposito “Salerno in Miniatura”

La rassegna organizzata dalla Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FeNAILP) della Provincia di Salerno, si avvale della Direzione Artistica della Professoressa Laura Bruno.

L’esposizione riproduce strutture, edifici, palazzi e chiese della città di Salerno realizzati dal 1990 al 2010.

Sarà possibile ammirare le opere del Maestro Esposito tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 fino al 7 Gennaio 2024.

“Ringrazio la FeNAILP ed il suo presidente Sabato Pecoraro che ha voluto fortemente organizzare questa mostra, ha affermato il settantottenne Maestro Aniello Esposito, ringrazio inoltre, l’amministrazione provinciale nella persona del Presidente Francesco Alfieri, il Consigliere con Delega alla Cultura, Francesco Morra che hanno patrocinato l’iniziativa , l’Associazione Amici dell’Arte con il suo presidente Pietro De Rosa e la Professoressa Laura Bruno che ha curato la direzione Artistica”

Durante la mostra saranno esposti in miniatura, il palazzo Sant’Agostino sede della provincia, la chiesa di Sant’Agostino, le scuole elementari Giovanni Barra, il Teatro Verdi, dove sarà possibile ammirare anche l’interno, l’Orfanotrofio Umberto I°.

Le opere e l’estro del maestro Esposito è unico e, sono certo, ha dichiarato il Presidente della FeNAILPProvinciale di Salerno, i tanti salernitani che varcheranno l’Arco Catalano in Via Mercanti, resteranno increduli ammirando i suoi lavori. Inoltre è giusto rimarcare un dato essenziale, le opere sono state realizzate con il metodo del riciclo creativo.

A corredo delle opere del Maestro Esposito, sarà possibile ammirare le foto di alcuni photographers salernitani