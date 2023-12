“Vorrei invitare tutti i nostri concittadini ad un atteggiamento di grande prudenza e consapevolezza perché un incremento del contagio da covid nel periodo natalizio per incontri, feste e viaggi è inevitabile”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta facebook, parlando della crescita dei numeri di casi covid. “Non c’è da lanciare allarmi particolari, ma bisogna tenere gli occhi aperti perchè stiamo registrando un incremento sensibile. Rivolgo un appello preciso – ha aggiunto – a quanti frequentano gli ospedali perché stiamo registrando un contagio preoccupante fra il personale ospedaliero”. De Luca si è rivolto anche a tutti coloro che frequentano strutture sanitarie per visite a parenti o per ragioni di cura invitandoli: “Devono indossare la mascherina che non è un optional. Vi invito a indossarla nei luoghi affollati. La mascherina è un bell’oggettino che non vi guasta l’estetica. E’ una misura semplice di prudenza elementare per evitare di dovere registrare alla fine di questo mese e di gennaio picchi preoccupanti di contagio covid”. Il governatore campano ha anche sottolineato l’importanza della vaccinazione anti covid “soprattutto per le persone anziane e per i fragili” ed ha evidenziato l’importanza delle vaccinazioni antinfluenzali “perchè rischiamo di avere una confusione tra febbre per influenza e febbre per covid”.