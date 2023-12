Ancora polemiche sulle fonderie Pisano. Il comitato Salute e Vita guidato dal presidente Lorenzo Forte ha nuovamente denunciato all’Arpac di Salerno i fumi e i cattivi odori provenienti dallo stabilimento di via Dei Greci e che risalgono allo scorso 12 dicembre, mettendo in luce la piena attività delle Fonderie Pisano di Salerno, evidenziando come i fumi fuoriescono senza essere filtrati dai camini, creando quindi, come lo definì l’Arpac di Salerno nel 2018, un pericolo “esiziale”, ovvero mortale, per i lavoratori e per tutti i cittadini della valle dell’Irno. «La Regione Campania ha rinnovato per altri 12 anni l’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano nel 2020 – ha attaccato Forte – Nonostante gli studi epidemiologici abbiano dimostrato un nesso tra Fonderie e inquinamento ad oggi nulla è stato fatto da parte del Sindaco Vincenzo Napoli e dei vertici dell’Asl Salerno, che continuano ad essere latitanti e a non prendere decisioni. Ricordiamo che il sindaco di Salerno è a tutt’oggi, per questa vicenda, indagato per omissione di atti d’ufficio. Noi continueremo a lottare, in tutte le sedi opportune, fino a quando non sarà accertata la verità ed i responsabili (inquinatori e complici) pagheranno il loro conto. Non ci fermeremo finché non otterremo giustizia per i morti e verità per i vivi». Intanto, questo pomeriggio alle ore 17.30, a Salerno, presso la Sala Molinari del Complesso dei Cappuccini in Piazza San Francesco, si terrà un incontro pubblico sul “Caso Fonderie Pisano”. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situazione in merito alla battaglia che stanno portando avanti la comunità e le varie associazioni, interverranno: la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, il rappresentante del locale Gruppo territoriale, Arturo Cosenza e, tra i relatori, il Consigliere regionale Michele Cammarano, il Consigliere comunale Catello Lambiase, il Presidente dell’Associazione Salute e Vita Lorenzo Forte, ed il già Deputato Nicola Provenza, i quali faranno chiarezza sulla situazione attuale, fornendo ulteriori dettagli sul tema. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate all’On. Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati, già Ministro dell’Ambiente. Il dibattito sarà curato dalla moderatrice Claudia Pecoraro, Consigliera al Comune di Salerno per il Movimento 5 Stelle.

