Un programma ricco di iniziative quello predisposto dal Gruppo Scout Salerno 1 e dalla Parrocchia S. Gaetano di via Salvatore Calenda per i giorni 16 e 17 dicembre 2023.Presepe vivente, botteghe, giochi tradizionali di un tempo, locanda con pietanze tipiche ed infine due spettacoli teatrali: “Storia di una Bella e una Bestia” e “Natale a Casa Cupiello”.Gli spettacoli si terranno nel teatro della Parrocchia alle ore 20.00 con ingresso libero.Il 16 c.m. sarà messo in scena “Storia di una Bella e di una Bestia”, con la regia del giovanissimo Pietro Andrea De Simone, reduce tra l’altro dal successo newyorkese de “ Le Avventure di Pinocchio” con la regia di Gaetano Stella nel cui spettacolo Pietro Andrea ha recitato nel ruolo del burattino più famoso al mondo.Nel cast di “Storia di una Bella e una Bestia” Serena De Simone (Belle), Alessandro Sepe (Bestia), Pietro De Simone (Lumiere), Manuela Landi (Mrs Brik) ,Fabio Avagliano (Gaston), Miriana Fermo (Din Don), Federica Russo (Spolverina),Carolina Petillo (Chicco),Valentina Mazzotta (Marguerita),Valentino Ricciardi (Lefou).Corpo di ballo: Sara Monetta, Lara De Luca. Costumi: Compagnia Le Cicale. Audio: Emanuele Landi. Scenografie multimediali: Pietro De Simone. Luci: Remigio Rizzello Coreografie: Sara Monetta. Direzione attori: Manuela Landi“Abbiamo studiato e lavorato su un testo impegnativo – ha detto Pietro Andrea – Per noi si tratta di una attività di formazione, vissuta come momento di crescita individuale e collettiva. Noi siamo abituati a imparare facendo. Ci siamo messi in gioco con impegno e responsabilità e siamo sicuri che il nostro lavoro sarà apprezzato da chi verrà ad assistere allo spettacolo”.Il 17 c.m. va in scena “Natale a Casa Cupiello” a cura del clan/fuoco Ultima Oasi. In palcoscenico: Erika Brancaccio, Ferdinando Galderisi ,Paolo Longobardi, Andrea Senatore, Roberta Cellucci, Gabriele Fermo, Giulia Santoro, Roberto Rizzello.Due intense giornate tra fede, tradizione e impegno dunque, da vivere con i ragazzi e le loro famiglie.Poi tutti al lavoro per preparare il campo invernale di fine 2023.