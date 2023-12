In occasione della sessantacinquesima Giornata Nazionale del non vedente, nel corso della Cerimonia di consegna delle civiche Benemerenze, tenutasi mercoledì 13 dicembre presso la Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno, il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino ha ricevuto il Premio Santa Lucia 2023, un riconoscimento conferito dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a coloro che si sono distinti per le iniziative nei confronti delle persone con disabilità visive.

“Sono molto onorato di ricevere tale prestigioso riconoscimento, che testimonia la vicinanza e l’impegno mio personale e in qualità di Presidente della Fondazione Carisal, in favore della categoria degli ipovedenti e, più in generale dei soggetti svantaggiati» ha affermato con grande emozione il Presidente della Fondazione Domenico Credendino.