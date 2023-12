SALERNO – Cresce l’attesa per la conferenza stampa, in programma questa mattina alle ore 11, del presidente della Salernitana Danilo Iervolino (nella foto di Gambardella). Il patron granata incontrerà i giornalisti in collegamento su Zoom, con i tifosi che potranno seguire la conferenza stampa in diretta attraverso i canali social ufficiali del club Facebook e YouTube che trasmetteranno in diretta l’evento. Cosa dirà il numero uno della Salernitana dopo l’escalation di reazioni avvenuta da domenica scorsa? Quali saranno le decisioni del patron? Nelle ultime ore, attraverso i soliti canali social che spesso e volentieri distorcono la realtà prospettando scenari apocalittivi e quasi sempre lontanissimi dalla verità, è scoppiata la solita incontrollata ridda di voci. Tante le ipotesi, anche le più clamorose, circa la piega che prenderà la conferenza stampa di Iervolino. Per il momento l’unica cosa che trapela dagli ambienti vicini al patron originario di Palma Campania è la sua grande delusione in primis per l’andamento della stagione ma anche per quello che è accaduto fuori dal terreno di gioco e che sta leggendo ed ascoltando in queste ore. Questa mattina a parlare sarà Iervolino il quale avrà così modo di esprimere, se lo vorrà, i suoi sentimenti ed il suo stato d’animo dopo la prima vera protesta nei suoi confronti da parte della tifoseria. Intanto il patron, dopo aver mandato il gruppo in ritiro a Paestum, ieri ha convocato presso i suoi uffici il tecnico Filippo Inzaghi che ha saltato la seduta di allenamento, al suo posto il secondo D’Angelo. Colloquio fitto, a cui non ha preso parte il ds De Sanctis, tra il patron e l’allenatore che in serata è tornato a Paestum, nella sede del ritiro. Esonero in vista o conferma, a tempo determinato o indeterminato? Lo sapremo questa mattina quando scoccherà la fatidica ora X.