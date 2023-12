I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e personale dell’Unità Operativa

Semplice Dipartimentale Veterinaria dell’Asl locale, coadiuvati dai militari della locale Compagnia

carabinieri, hanno ispezionato il mercato ittico di Salerno impartendo complessivamente quattro

diffide per alcune “non conformità” igienico-sanitarie.

In particolare, i titolari delle società interessate sono stati diffidati per alcune carenze a vario titolo

rilevate, tra cui il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo, l’insufficienza di armadietti

per il personale e la carenza di pulizia straordinaria in un magazzino.

Nello stesso contesto hanno proceduto al sequestro amministrativo, a carico di un ambulante, di sette

chili di prodotti ittici risultati privi di documentazione attestante la tracciabilità, successivamente

distrutti su disposizione del veterinario dell’Asl, con la conseguente contestazione di una sanzione

amministrativa dell’importo di 1.500 euro.

Il controllo rientra nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza alimentare e a

garantire un elevato livello di protezione del consumatore, che saranno ulteriormente incrementate,

in tutta la giurisdizione, con l’approssimarsi delle festività natalizie.