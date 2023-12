di Erika Noschese

Mancano due settimane e poco più al concerto di Capodanno e il Comune di Salerno è ancora in alto mare, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, aspetto non di poco conto, anzi. Per ora, è stata ufficializzata solo la presenza dei Pooh sul palco di piazza della Libertà con delibera di giunta approvata ieri mattina nonostante sia stata ipotizzata la presenza della band italiana da diverse settimane, senza mai ricevere una conferma netta da parte del primo cittadino. Di cifre, per ore, non se ne parla ma tanto i costi sono a carico della Regione Campania, come gran parte degli eventi che si stanno realizzando nel capoluogo di provincia. In piazza è prevista la presenza di almeno duecentomila persone, come ipotizzato dal Comune che punta tutto sul forte sostegno di gruppi organizzati di appassionati e fans che sarebbero pronti a raggiungere Salerno con autobus. Per il momento bene anche in termini di prenotazioni: per l’ultima notte dell’anno sono già tanti gli alberghi e B&B anche della provincia di Salerno che hanno registrato un discreto numero di prenotazioni e il dato dovrebbe ulteriormente salire già a partire dalla prossima settimana, considerato che venerdì dovrebbe giungere l’annuncio ufficiale dell’amministrazione che conferma, alla conduzione della serata, Pippo Pelo. Ieri in Prefettura si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ma anche in questo caso non è stato concretizzato nulla tanto che gli assessori al ramo Alessandro Ferrara e Claudio Tringali non erano presenti. In rappesentanza del Comune di Salerno il presidente del Consiglio Angelo Caramanno. Da parte del Prefetto Esposito ci sarebbe massima disponibilità a concedere l’autorizzazione per svolgere il concerto in piazza ma è necessario sciogliere quanto prima i nodi relativi alla sicurezza e la gestione del parcheggio sottostante la piazza e, qualora dovesse essere chiuso, bisognerà garantire una sicurezza massima nella gestione del flusso di persone che raggiungeranno il capoluogo, garantendo posti per le auto in sosta. «Stiamo lavorando per sistemare quanto necessario affinchè l’evento abbia luogo nel migliore dei modi – ha dichiarato il presidente del Consiglio Angelo Caramanno – Abbiamo trovato grande disponibilità da parte delle autorità». L’incontro in Prefettura è stato necessario anche per attenzionare la questione parcheggi che oggi sembra essere quella più problematica ma le prime novità dovrebbero emergere lunedì con il secondo incontro. Salerno, anche stavolta, dimostra di essere in notevole ritardo soprattutto rispetto alle altri grandi città italiane che hanno ufficializzato gli eventi per il Capodanno già da diverse settimane. Intanto, non si placa la polemica da parte di artisti locali che avrebbero voluto avere uno spazio, seppur minimo, la notte dell’ultimo dell’anno nella loro città, magari aprendo il concerto.