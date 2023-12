di Jacopo Tafuri

Renato Ardovino, ormai uno dei più importanti, se non il più importante, Cake Designer italiano, inizia come barman in un complesso turistico poi, a Salerno, gestisce il ristorante del Casino Sociale, quindi si trasferisce a Battipaglia dove inizia a lavorare in un Caffè e sala da Tè che poi acquisisce ed al quale apporta le necessarie modifiche per renderlo attinente alla sua visione dell’attività alla quale dà connotati di pasticceria viennese.

La moderna visione del come dovesse evolvere l’attività comporta una diversificazione dalla classica pasticceria Campana offrendo una nuova tipologia di negozio dolciario che il Sig. Ardovino definisce Pasticceria – Torteria: scelta di torte “al taglio”, da prima colazione, da tè o comunque diversificate, dove quindi si poteva trovare una torta che non fosse il classico dolce di pasticceria tradizionale.

L’idea iniziale è poi ancora evoluta in una maggiore diversificazione della tipologia di torte offerte, sino a diventare quella che oggi tutti conoscono: la pasticceria “Le Torte di Renato”.

Il Magazine “D” della testata giornalistica Repubblica lo investe del titolo di “Re delle torte”.

Nel film “Il Grande Giorno”diretto da Massimo Venier con protagonisti i comici Aldo, Giovanni e Giacomo, è sua la magnifica ed enorme wedding cake che vediamo durante le scene del matrimonio.

Alla Cinquantaquattresima edizione della Biennale di Venezia vengono esposte due sue creazioni: “Cenerentola” e “Giardino d’Inverno”.

Realizza torte per eventi e ricorrenze di importanti realtà italiane e internazionali: il compleanno della casa automobilistica MINI, i quindici anni del settimanale “D” di Repubblica, la presentazione del film “I Guardiani della Galassia” della Disney, i venti anni del Tg5, per Stefanel S.p.A. in occasione di Expo 2015 Milano, per il venticinquesimo compleanno de “Il Ballo del Doge” a Venezia, per Damiani Gioielli, per eventi di Lavazza S.p.A..

Le sue torte, apprezzate dallo star system italiano ed internazionale, sono richieste da personaggi quali Belen Rodriguez, Elodie, Beyoncé.

Negli anni tanto è cambiato anche nel mondo dolciario: premi, campionati mondiali, come si sta evolvendo il mondo della pasticceria?

Penso che il mondo della pasticceria è stato in continua evoluzione tanto per le forme che hanno assunto nei secoli i dolci, per gli ingredienti che sono variati e che hanno arricchito o comunque modificato anche il gusto stesso dei dolci. Credo sia importante non perdere di vista quelle che sono le materie prime ed i prodotti di eccellenza del territorio.

Cosa conta di più: tradizione o innovazione?

Ritengo che tradizione ed innovazione vadano insieme, sono un binomio vincente: innovazione per modificare casomai l’aspetto austero di alcuni dolci senza stravolgere la scelta delle materie prime e degli ingredienti e quindi i sapori della tradizione.

E’ molto noto sul piccolo schermo per le trasmissioni su REAL TIME e Food Network, ci spiega come è nata l’idea delle trasmissioni TV: la proposta è nata da lei, è stato contattato, si è proposto a diverse emittenti?

La mia partecipazione a programmi sul piccolo schermo nasce qualche anno fa. Io ho frequentato la scuola d’arte, avendo una buona manualità e doti artistiche mi sono naturalmente dedicato ad applicare queste doti al mio lavoro. In quegli anni (circa quindici anni fa) cresceva, anche in Italia, l’interesse per il “cake design”: quell’arte di decorare, in maniera estrosa, dolci e torte; ed io ho iniziato a proporre delle vere e proprie piccole opere d’arte.

Avevo fatto qualche piccola apparizione a “Gambero Rosso” o in Rai, ma niente di speciale; poi, incuriositi dalle tante e particolari torte presenti nella mia pagina Facebook, il canale Real Time, del Gruppo Discovery Italia, mi contattò chiedendomi di fare una sorta di documentario su quella che era la mia giornata lavorativa; le riprese andarono bene tanto che il lavoro si concretizzò come puntata pilota della mia prima trasmissione: “Torte in corso con Renato”.

In seguito c’è stata la trasmissione “My Cake Design – La Battaglia dello Zucchero” un programma nel quale venivo affiancato da due squadre che si sfidavano nella creazione di dolci e torte, poi su Food Network “Il Dolce Mondo di Renato”, “La Dolce Bottega di Renato” ed attualmente va in onda “Le Dolci nonne di Renato” durante la quale rivisito le ricette della tradizione cilentana con delle assistenti molto speciali: le nonne!

Cosa consigliereste ad un giovane che vuole iniziare questo mestiere?

Certamente è necessario avere una adeguata base culturale, frequentando corsi di studio presso scuole affermate, ve ne sono in Campania, nel Lazio ma anche al Nord Italia.

I periodi di preparazione sono abbastanza lunghi, la preparazione è sia teorica che pratica; successivamente specializzarsi con ulteriore pratica o stage; la pratica lavorativa porterà, quindi, la dovuta esperienza per creare un proprio modo di lavorare, trovare un settore di specializzazione: non tutti facciamo le stesse cose, ognuno si appassiona ad una tipologia di dolci, chi alla pasticceria moderna, chi a quella tradizionale, chi ama i lievitati, chi il cake design.

Cosa rende unico ed immediatamente identificabile i suoi dolci?

Non ci ho mai pensato …… anche se, si, in molti mi dicono di riconoscere i miei dolci, la mia produzione, le mie creazioni. Evidentemente ognuno di noi ha il suo stile, utilizza determinate forme, colori, abbinamenti, proporzioni tra le parti piuttosto che perfezione nel design; se anche le mie creazioni sono riconoscibili è perché, chi mi conosce, ha un determinato gusto e riconosce, conseguentemente, le mie creazioni.

Quali progetti per il futuro?

Attualmente continuo a produrre le mie torte per “Primo Appuntamento” il programma su Real Time condotto da Flavio Montrucchio, posso anticipare che sarò ospite in una delle prossime puntate durante la quale presenterò una mia piccola creazione per il programma; ci saranno, quindi, nuove puntate de “La Dolce Bottega di Renato”.