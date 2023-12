Martedì 12 dicembre a Firenze, durante la Dealer Convention di Hyundai, l’Autosantoro è stata premiata quale concessionaria che ha registrato il maggior numero di vendite in Italia. A ritirare il riconoscimento dalle mani del presidente di Hyundai Italia, Andrea Crespi, è stato Vincenzo Santoro, Ceo della storica azienda salernitana, il quale ha dichiarato.

“È un riconoscimento lusinghiero che premia la dedizione e la professionalità di ciascuno dei nostri collaboratori. Per noi, la soddisfazione del cliente è e resta la priorità, così come ha insegato a noi tutti mio padre, Gabriele, a cui lo dedico. L’intesa e la collaborazione con Hyundai proseguono quanto mai proficue. Con la apertura a Salerno, nel maggio scorso, del primo EV Store Hyundai d’Italia, l’Autosantoro ha inteso scommettere sul futuro, anzi anticiparlo. La mobilità sostenibile è ormai in continuo divenire e per svariate ragioni, che passano dalla tutela dell’ambiente a quella della salute, ritengo che per un imprenditore sia finanche un precipuo dovere civile precorrere i tempi”.