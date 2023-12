Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana, ha deciso di non sottrarsi alle richieste di spiegazioni dopo il rendimento negativo e la crisi tecnica della squadra. In risposta ai numerosi striscioni, comunicati e critiche dei tifosi, il patron ha annunciato che terrà una conferenza stampa in diretta giovedì alle 11 e fruibile sui canali ufficiali della Società.