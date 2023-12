di Erika Noschese

Oltre novemila euro: a tanto ammonta la cifra che il Comune di Salerno sborsa per realizzare il progetto Fiabe per Luci d’Artista 2023, fortemente voluto dal neo assessore al Commercio Dario Loffredo. E a sorprendere, con non poca amarezza, non è certamente la cifra, poca roba, ma una seconda deliberazione di giunta comunale che mette l’amministrazione in condizioni di cercare sponsor per finanziare progetti culturali. Ma andiamo con ordine: il Presidente della Confcommercio distretto provinciale di Salerno ha chiesto la disponibilità e autorizzazione all’utilizzo del Teatro Augusteo per la rappresentazione del mini cartellone “Fiabe per Luci d’Artista 2023”, messo in piedi dalla Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga con quattro diversi appuntamenti ad ingresso gratuito per i bambini e le famiglie. “L’Amministrazione comunale intende collaborare con la Confcommercio per la realizzaione del mini cartellone teatrale essendo lo stesso rivolto ai bambini ed alle loro famiglie, ritenendo il progetto meritevole di consenso ed interesse per il momento socio culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale dell’Amministrazione Comunale”, si legge nella deliberazione di giunta che di fatto concede €8.296,00 per i servizi di gestione del Teatro Augusteo e 1.488,00 euro per la vigilanza antincendio. Nella stessa giornata però la giunta approva la deliberazione per individuare sponsor per la realizzazione di progetti culturale per l’anno scolastico 2023/2024. Attraverso i privati, infatti, l’amministrazione vorrebbe svolgere manifestazioni ed eventi culturali e formativi di vario genere e di diverso interesse a favore di tutta la cittadinanza. Tra le iniziative che il Comune intende mettere in campo “La comunicazione intergenerazionale, il valore delle emozioni” per contrastare l’emergenza educativa per un totale di 7.685,00 euro; Teatro Scuola Vedere Fare presso la Casa del Contemporaneo per un totale di 30.960,00 euro che prevede anche il servizio di trasporto; Trotula con i laboratori Ludico-creativi di 1 h presso la Talea Srl per un totale di 1.600 euro; Mentematiko presso il Dipartimento Matematica Università degli Studi ma con attività non precisate per un rtotale di 1.098 euro; Matematica in gioco con l’associazione Infordida che prevede Gare Matematiche per alunni con evento conclusivo pari a 1.950 euro; sempre con Infordida Lettura ad alta voce che prevede l’acquisto di venti libri, rimborso spese di viaggio per il relatore e non solo per 350 euro e Voci migranti con la Casa della Poesia, Progetto multidisciplinare dedicato alla città e alle scuole del territorio per un totale di seimila euro che garantirebbe agli organizzatori il pagamento del viaggio e il gettone di presenza. E nella stessa riunione di giunta viene approvata la spesa di altri duemila euro a sostegno della VI edizione di Babbo Natale che viene dal Mare a favore dell’Associazione Starlight Dance.