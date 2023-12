Il Bilancio regionale “che proponiamo per il triennio 2024-2026 e’ in continuita’ con i Bilanci precedenti, in un quadro complesso, caratterizzato dai disavanzi pregressi da coprire da debiti finanziari che la Regione Campania ha ereditato dalle gestioni precedenti, e con l’obiettivo di preservare quelle che sono le politiche essenziali di questa Regione, soprattutto nel campo del sociale, della cultura, dei trasporti, della sanita’, che ha un finanziamento vincolato da parte dello Stato”. E’ quanto ha affermato l’assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del Servizio sanitario regionale, Ettore Cinque, intervenendo, oggi, in Commissione regionale Bilancio e finanze, demanio e patrimonio, per la presentazione della manovra regionale di Bilancio 2024/2026. L’assessore Cinque e’ entrato, dunque, nel dettaglio dell’articolato della Legge di Stabilita’ 2024 che, tra l’altro, prevede: una norma sulla tassa automobilistica regionale per incentivare i veicoli totalmente elettrici o ad idrogeno, in linea con la Legge sulla qualita’ dell’aria, approvata dal Consiglio regionale, portando da sette a otto anni l’esenzione per i veicoli totalmente non inquinanti e riducendo leggermente l’incentivazione per i veicoli ibridi; un norma di manutenzione normativa riguardante l’Iresa, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili per la rendicontazione con cadenza mensile; la rinegoziazione a condizioni piu’ favorevoli dei debiti finanziari; gli interventi finanziari per la legalita’, con il finanziamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata e del fondo regionale per il sostegno socioeducativo scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra e dei reati intenzionali; gli interventi per le politiche culturali, con lo stanziamento di due milioni di euro per la legge per la cultura, di 15 milioni di euro per la Legge sullo spettacolo, di cinque milioni per il Teatro San Carlo, di due milioni per il Teatro Verdi, e cinque milioni per la Legge Cinema.

Inoltre, e’ previsto il finanziamento della Fondazione Idis Citta’ della Scienza con tre milioni.

Ampio spazio e’ dedicato ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, con il fondo sociale regionale che viene confermato con una dotazione di 12 milioni.