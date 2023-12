Sotto le luci d’artista nel giorno dell’Immacolata migliaia di persone ma anche ombre come il problema del traffico. Città paralizzata dal primo pomeriggio con auto in coda verso il centro in attesa di parcheggiare tra l’ex cementificio e Piazza della Liberta. Un lungo serpentone di auto si è formato in via dei Greci a Fratte, direzione Salerno, sull’autostrada da Baronissi verso il capoluogo e da Pontecagnano verso Salerno. Auto intrappolate nel traffico su Corso Garibaldi, Via Roma ma anche via dei Principati. Per i mezzi di soccorso è stato difficile farsi largo tra le vetture.