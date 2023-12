Entrambi figli adottivi dell’on. avv. Giacomo Mele. Un politico integerrimo, autentico, colto, capace, competente e di altri tempi.

In questo tristissimo momento corrono nella mia mente e nel cuore, i ricordi della comune militanza contrassegnate da tante “storiche” battaglie.

Siamo stati sempre uniti dalla militanza e dalla fede nel glorioso MSI, bandiera della nostra vita.Con lui se ne va uno dei massimi esponenti della destra salernitana rispettato e ammirato da tutti anche dagli avversari più feroci.

Cesare Festa è un’altra vittima della malagiustizia e di quella parte di magistratura politicizzata che non voleva un grande sindaco di destra a Pisciotta paese suo nativo, giungendo persino ad arrestarlo ingiustamente, assolto per ben due volte per lo stesso reato.Gli sono stato affianco come fraterno amico e strenue difensore ed ho assistito al suo crollo psicofisico non appena gli comunicai l’esito della seconda e definitiva assoluzione.

Moltissimi di noi lo stanno piangendo e non lo dimenticheranno mai.

Qualcuno dovrà pentirsene di aver fatto del male ad una persona perbene e di una onestà adamantina.

avv. Alfonso Senatore