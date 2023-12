Si è spento Cesare Festa, figura storica della Destra salernitana, ex consigliere comunale a Salerno ed ex sindaco, in due differenti frangenti, di Pisciotta, nel Cilento.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordarne la figura. Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno: “Ho appena appreso la triste notizia della dipartita dell’amico Cesare Festa. Cesare è stato un signore della politica, un galantuomo.

Con lui ho avviato la mia esperienza in Consiglio Comunale. il declino fisico di Cesare è iniziato a seguito di infamanti provvedimenti giudiziari rivelatisi ovviamente privi di fondamento, a seguito dei quali, da persona profondamente onesta quale era, ha vissuto anni di sofferenze interiori.

Per me è stato una guida. Lo ricordo con grande affetto“.

Gigi Casciello, giornalista, ex deputato e coordinatore provinciale di azione: “Cesare Festa e’ stato un protagonista leale, competente, appassionato della politica salernitana.

E per me è stato un amico con il quale ho condiviso un lungo pezzo di strada in battaglie nelle quali ci siamo ritrovati spesso soli, anche osteggiati dai rispettivi partiti di appartenenza. Ora che Cesare e’ nell’abbraccio di Dio i ricordi si rincorrono con la nostalgia di aver perso un amico“.

Sergio Valese, ex militante del Msi: “Una cattiva notizia, davvero brutta, appena appresa: Cesare Festa, camerata integerrimo, autentico, è andato oltre. Irrompono, in questo tristissimo momento, nella mente, e nel cuore, i ricordi della comune militanza, contrassegnati da tante “storiche” battaglie, da incontenibili entusiasmi, ricorrenti delusioni, persino da accesi contrasti, legati a “diversi” modi di concepire il partito e la sua politica, che hanno accompagnato gli anni della nostra più assidua ,totale, militanza politica che ci ha visti, sempre, costantemente, uniti, fianco a fianco, quando si trattava di affrontare il nemico esterno che ci assediava…

Oggi posso dire che Cesare è stato un gigante della nostra Comunità per preparazione, capacità di analisi politica, impegno amministrativo, fermezza d’animo, assoluto disinteresse….Senza indulgere nella retorica è lecito affermare che con lui se ne va una delle ultime e tra le più significative figure della destra politica Salernitana…

A Dio, amico mio, ritrovato dopo tanti anni, ed oggi perduto ma solo nella immanente scomparsa fisica: di te, in me, come in tanti altri, resterà l’onore di averti conosciuto e di avere sopratutto riconosciuto il il tuo “passaggio” come uno straordinario esempio di vita“.