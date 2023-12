di Erika Noschese

Al via i lavori per la messa in sicurezza della pista ciclabile di lungomare Trieste e il prolungamento a piazza della Concordia. È stato approvato ieri il progetto definitivo che prevede un contributo di circa 600mila euro da parte della Regione Campania proprio per gli interventi di messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali. Un progetto, di competenza dell’assessorato alla Mobilità guidato da Rocco Galdi che ha l’obiettivo di incrementare la rete di piste ed itinerari turistici, nell’ottica di una mobilità più green e sostenibile che consenta ai cittadini di potersi spostare con mezzi alternativi all’auto o al bus. L’intervento prevede, tra le altre cose, di mettere in connessione dei percorsi ciclabili esistenti implementando quelli dedicati al territorio urbano. Con questo intervento dunque il Comune andrebbe a collegare le due piste, quella sul lungomare Trieste e l’altra sul lungomare Marconi che si estendono per circa 4 chilometri e, nello specifico, andrebbe ad interessare il tratto di pista ciclabile esistente sul lungomare Trieste il cui tracciato si sviluppa tra la spiaggia di S. Teresa e piazza della Concordia. I lavori sono mirati alla messa in sicurezza dell’attuale percorso ciclabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rifacimento e implementazione della segnaletica orizzontale e verticale ma la vera novità consiste nel nuovo tratto di pista ciclabile in piazza della Concordia per poter collegare la ciclostazione situata sul Lungomare Tafuri, angolo via C. Mauro, nei pressi di p.zza della Concordia e della stazione ferroviaria in piazza Vittorio Veneto. Per quanto riguarda, inoltre, la pista del lungomare Trieste dovrebbe essere allargata lato mare così da garantire una percorribilità adeguata in entrambi i sensi di marcia e dovrebbero essere rimossi i binari, sostituiti da una nuova pavimentazione. Interventi anche per le aiuole che in alcuni casi saranno realizzati ex novo e in altri ridisegnati per garantire una maggiore sicurezza all’utente che si avvale dell’uso della pista ciclabile per spostarsi in città. Gli attraversamenti pedonali/stradali saranno provvisti di segnaletica orizzontale e verticale ben visibile e sarà evidenziato segnalati: l’inizio e la fine del percorso; eventuali intersezioni; elementi critici; prossimità di cambi di direzione, incroci eventuale interferenza con pedoni. Si tratta di un intervento particolarmente atteso dalla comunità salernitana tanto che in questi anni diverse associazioni hanno chiesto all’amministrazione di non trascurare l’aspetto green e sostenibile puntando sulla pista ciclabile. Una svolta in questo senso che garantisce ai cittadini che si spostano in bici di potersi muovere liberamente e in totale sicurezza sul lungomare cittadino.