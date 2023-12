“Ma fosse solo la pizza. Noi ci rimettiamo, credo, decine di miliardi di euro sul finto food italiano, sul marchio italiano contraffatto. È evidente che dovremmo fare una battaglia a fondo, molto in America perché soprattutto in America si presentano prodotti teoricamente italiani o con richiami alla bandiera italiana, ma che sono delle autentiche porcherie”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al suo arrivo al Villaggio Coldiretti allestito in piazza Municipio a Napoli, parlando della contraffazione dei prodotti alimentari. “Poi ovviamente dobbiamo guardarci anche dalla concorrenza di Paesi che hanno costi di produzione che sono la metà di quelli italiani – ha aggiunto – e che mettono in difficoltà i nostri produttori: penso all’olivicultura in modo particolare”. De Luca ha sottolineato che “c’è da stare attenti” in particolare per l’anno prossimo sul grano. “Per il grano noi presumibilmente avremo un aumento dei costi legato alla guerra in Ucraina – ha spiegato – l’anno prossimo il principale produttore di grano al mondo sarà la Russia che potrà fare il prezzo di mercato, quindi rischiamo di avere ricadute su prodotti di base come la pasta e il pane”. “Sono favorevole a tutti i riconoscimenti che riguardano l’Italia, dall’enogastronomia alla filosofia teoretica. Credo di essere un nazionalista incorreggibile”.

L’agricoltura rappresenta quota importante Pil Campania

“L’agricoltura e l’agroindustria rappresentano una quota importante del prodotto del Pil della Campania. Devo dire che abbiamo avuto dei risultati straordinari anche quest’anno”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, arrivando al villaggio Coldiretti a piazza Municipio. “Ovviamente parliamo di un’agricoltura che diventa sempre di più un comparto economico legato alla ricerca, all’innovazione, al risparmio energetico, all’industria di trasformazione, di conservazione di prodotti – ha aggiunto – quindi parliamo di qualcosa di importante. La Campania non vanta le quantità più grandi d’Italia, ma abbiamo sicuramente un numero di prodotti Doc, Dop, Pgc, che è davvero straordinario nel campo enologico, nel campo lattiero caseario, con prodotti di assoluta eccellenza. Il comparto – ha proseguito De Luca – merita un incoraggiamento e anche un sostegno economico che non è mai mancato in questi anni”. “Sono favorevole a tutti i riconoscimenti che riguardano l’Italia, dall’enogastronomia alla filosofia teoretica. Credo che sono un nazionalista incorreggibile” ha aggiunto il governatore campano.

DE LUCA: DE LAURENTIIS? È UN BELL’UOMO E HA PURE I SOLD

“De Laurentiis? È una bella figura pure lui, è un bell’uomo… e ha pure i soldi”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA parlando con i cronisti a margine dell’apertura del villaggio contadino di Natale della Coldiretti a Napoli. E il tecnico della nazionale azzurra di calcio Luciano Spalletti, che oggi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, “è una bella figura, diciamola così… Perché su questo credo che siamo d’accordo tutti”. In merito alla proposta lanciata dal presidente del club azzurro sullo stadio Maradona, il governatore afferma, poi, che si tratta di “domande da cristiani da fare sotto Natale…”.