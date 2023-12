La Sezione di Salerno dell’Unvs Unione Nazionale Veterani dello Sport ha organizzato la Serata del Veterano 2023. Dopo il saluto di benvenuto agli ospiti del presidente Oreste Pastore si è dato luogo alle premiazioni inserite nel programma dell’evento. Il Premio “Andrea Fortunato” – Atleta dell’Anno è andato a Michele Gallo, atleta salernitano in forza al Centro Sportivo dei Carabinieri, che è inserito nel club olimpico della Federscherma. Il Premio “Simone Vitale” – Giovane speranza dello sport è stato assegnato a Martina Barba, dell’Asd Popilia Salerno, sicura promessa della ginnastica degli Special Olympics. Proseguendo nelle premiazioni il Premio “Aldo De Luca” – Tecnico dell’Anno – è stato consegnato a Gennaro Moffa, vice allenatore della Squadra Azzurra della Federpugilato, da sempre impegnato nello sport con grande passione, premiato dai grandi risultati ottenuti dai suoi atleti. Il Premio “Domenico Varricchio” – Dirigente dell’Anno – è stato attribuito a Miranda Gallo dell’ASD Athletic Center di San Mango Piemonte, per il suo percorso di dirigente appassionato e competente. Non si poteva non premiare anche un arbitro, con il Premio “Giovanni Di Giacomo” – Arbitro dell’Anno, che ha visto protagonista Rosa De Domenico, arbitro nazionale della Federatletica e fiduciario provinciale del Gruppo Ufficiali di Gara, una delle più apprezzate giudici di gara nel panorama nazionale ed internazionale.L’Unvs di Salerno ha pensato di premiare anche il Premio Giornalista sportivo dell’Anno a Franco Esposito, direttore di Telecolore Salerno, corrispondente de La Repubblica e Corriere dello Sport, da sempre impegnato a raccontare lo sport sia scritto che commentato. Il Premio speciale invece è stato consegnato alla Jomi Pdo Handball Salerno 1985 del Presidente Mario Pisapia e il Premio speciale è stato assegnato a Luigi Galizia, atleta Azzurro di canottaggio.