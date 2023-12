Sinergie in Rete avvia una importante partnership con Edu For Scuola,che mira a stimolare ed attivare processi formativi in rete ed in modalità e-learning sia sincrona che asincrona al fine di potenziare il sistema digitale dell’apprendimento, in particolar modo quello della scuola e delle aziende. Eduforscuola possiede, infatti, la totale partecipazione del sistema e-learning di Limitalia, piattaforme accreditata Mur tra le più autorevoli del sistema delle certificazioni delle competenze. Essa utilizza sistemi formativi virtuali e digitali proiettandosi nel futuro con l’intelligenza artificiale, con l’ausilio del management e del comitato scientifico che annovera, tra le sue fila, importanti professionisti. L’accordo che ci avviamo a siglare ha l’obiettivo di rendere sempre più fruibile il Sistema dell’apprendimento On-Line. #formazionecontinua #scuola #giovani #Innovazione #digitale #intelligenzaartificiale