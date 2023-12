Assolto, perche’ il fatto non sussiste, Alberico Gambino, ex sindaco di Pagani (Salerno) ed ex consigliere regionale della Campania. A pronunciare la sentenza e’ stata la Corte d’Appello di Napoli, alla quale la Cassazione aveva rinviato gli atti, che ha messo, dunque, la parola fine a una vicenda processuale durata dodici anni. Per Gambino, commissario provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia, e’ l’ultima di una serie di sentenze di assoluzione, per un ultimo episodio che lo vedeva condannato per aver, secondo l’accusa, imposto un’assunzione nel centro commerciale Pegaso. Per i legali di Gambino, gli avvocati Giovanni Annunziata e Alessandro Diddi, “questa sentenza pone una pietra tombale su tutte le accuse sollevate nei confronti di Alberico Gambino e restituisce dignita’ ad una persona profondamente onesta”. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di una conferenza stampa nello studio legale Annunziata, e’ stato sottolineato che, con questa sentenza, finisce un calvario giudiziario.

IMMA VIETRI

“Non sorprende l’ennesima assoluzione “perché il fatto non sussiste”, questa volta da parte della Corte d’Appello di Napoli, nei confronti dell’On. Alberico Gambino. Questa sentenza pone una pietra tombale su tutte le accuse sollevate contro di lui e restituisce dignità ad una persona onesta. In questi dodici anni di processi, a cui è stato sottoposto, non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua onestà e integrità morale così come non è mai venuta meno la fiducia nei confronti della giustizia”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.