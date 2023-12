“In Campania abbiamo 400mila persone che soffrono di diabete e 300 amputazioni del piede l’anno sempre legate a questa patologia, con il record per il diabete in età infantile. Sono dati molti alti e non accettabili, un bilancio da paese in guerra e non civile, per cui sarebbe necessaria una efficiente rete territoriale, ma su questo il Governo non sta creando le condizioni, non sta facendo nulla per recuperare ritardi storici”. Lo ha detto a Castel Volturno il governatore Vincenzo De Luca. “A causa di questi dati – ha aggiunto – abbiamo quasi raddoppiato il numero di centri antidiabetici, passando da 50 a 94, con il prossimo che inaugureremo a Nola”. De Luca si è poi complimentato con la clinica Pineta Grande per l’alto livello della medicina ricostruttiva raggiunto e anche per l’attività di ricerche sulle staminali legate appunto al diabete. “Siete una delle poche strutture private che fa ricerca complessa, per questo come Regione vi saremo vicini”.