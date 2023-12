Esprime fiducia nella magistratura il direttore generale del Ruggi Vincenzo D’Amato che, finalmente, rompe il silenzio sulla vicenda relativa alle immagini trasmesse dal programma Piazza Pulita su La7 che ha portato ad una interpellanza urgente del gruppo parlamentare Noi Moderati a firma dei deputati Maurizio Lupi e Pino Bicchielli.

«Provo grande dolore per tutto ciò, non fa piacere a chi fa tanto e si spende tanto – ha dichiarato il direttore Vincenzo D’Amato – Ci sono indagini in corso, facciamo lavorare la magistratura. Massima fiducia nei risultati, sono sicuro che le indagini saranno svolte a 360 gradi senza tralasciare nulla e mi auguro si chiudano subito con un risultato concreto». Il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona scende in campo a difesa degli operatori medici e del personale infermieristico «di qualsiasi ruolo e di funzione che oggi e il giorno dopo le immagini, le polemiche, il tanto dire continuano ad assicurare assistenza ai numerosissimi pazienti che si rivolgono presso la nostra struttura che continua a svolgere il proprio ruolo di tutela della salute dei cittadini e dei pazienti – ha aggiunto D’Amato – Gli operatori vanno sostenuti, va recuperato il rapporto medico paziente. Mi sono chiesto con quale animo il giorno dopo i nostri operatori sono andati a lavoro e con quale animo si giunge al nostro pronto soccorso, punto di riferimento per l’intera provincia e non solo».