Torna l’albero di Natale in piazza Portanova e non manca, per fortuna, il consueto appuntamento con la satira targata Figli delle Chiancarelle, gruppo facebook operativo da 12 anni. Una vera opposizione, con toni duri, rigorosamente prove alla mano e quel pizzico di sarcasmo che non guasta mai ma, anzi, aiuta a far sorridere anche nella difficoltà delle situazioni. Uno dei punti di forza delle Chiancarelle è proprio il cuoppo, ricordando una celebre quanto triste affermazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rivolta all’attuale sindaco di Capaccio Franco Alfieri chiedendo lui di raccimolare consensi anche a costo di “offrire fritture di pesce”. Una espressione infelice che riassume però il quadro generale di un sistema politico che non guarda in faccia a nessuno pur di conquistare voti e consensi popolari.

