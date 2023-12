di Fabio Setta

SALERNO – Dopo due risultati utili positivi s’interrompe la serie positiva della Salernitana di Inzaghi. A Firenze è arrivata l’ottava sconfitta in altrettante gare giocate in terra toscana con 22 gol al passivo e soltanto due all’attivo. I granata non hanno sfatato il tabù ma al contempo hanno confermato tutti i dati statistici negativi di qeusta stagione.

IL DISASTRO LONTANO DALL’ARECHI Ancora una volta, la Salernitana non è riuscita a conquistare il successo esterno che manca ormai dallo scorso 29 gennaio in quel di Lecce. Da quella sera, con Nicola in panchina, la Salernitana ha rimediato un ko a Verona con il tecnico piemontese mentre poi con Paulo Sousa sono arrivate cinque sconfitte, contro Empoli (2), Cremonese, Lecce e Monza e ben sette pareggi. Infine, con Inzaghi (nella foto di Gambardella) sono arrivate la sconfitta contro il Genoa, il pari con il Sassuolo e appunto il ko di Firenze. Quella granata è la squadra con meno punti ottenuti in trasferta, due, al pari di Frosinone e Cagliari. In tutto sono sedici le gare della Salernitana senza vittoria in trasferta, mentre lontano dall’Arechi sono tredici le partite con almeno una rete al passivo.

DIFESA COLABRODO L’ultimo clean sheet fuori casa risale al match contro la Sampdoria dello scorso 5 marzo. In totale sono 17 le gare con almeno un gol subito: da inizio 2023, nessuna squadra conta più partite con almeno una rete subita in Serie A e in Europa: ben 31. La Salernitana con 28 gol subiti in 14 gare vanta la peggior difesa del campionato e in nove gare su quattordici ha subito due o più reti. Prima sconfitta con Costil tra i pali, dopo tre vittorie e un pareggio, tra campionato e coppa. La Salernitana non ha mai chiuso una trasferta contro un’avversaria toscana senza subire gol in Serie A (24 reti incassate), registrando otto sconfitte, un successo (3-2 contro l’Empoli il 14 febbraio 1999) e un pareggio (1-1 vs Empoli, il 14 maggio 2022). La Salernitana ha subito 66 gol da inizio 2023 in Serie A, solo l’Almería (79) ne conta di più nei big-5 campionati europei nel periodo.

2023 NERISSIMO: SOLO SEI VITTORIE In tutto il 2023 la Salernitana ha vinto inoltre solo 6 volte, collezionando quindici pareggi e sedici sconfitte, con un bottino di 33 punti in 37 partite. Sono nove i punti in meno rispetto alla scorsa stagione, mentre anche nella stagione del trust, la squadra granata dopo 14 turni aveva in classifica otto punti. Quello realizzato da Beltran è il quinto rigore, secondo consecutivo, contro la Salernitana che, invece, ne ha avuto fin qui soltanto uno a favore. Per Inzaghi, cinque punti in sei gare in granata, è il terzo ko contro la Fiorentina con un bilancio che si completa con due pareggi ed una sconfitta. Seconda sconfitta in cinque gare (2V, 1N) contro Italiano che ha ottenuto la quinta vittoria contro la Salernitana (1N, 1S). Prima volta e prima sconfitta, infine, per la Salernitana con l’arbitro Tremolada di Monza.