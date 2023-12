Il centro sportivo “Gesù Bambino” in via Casa Russo numero 5 di Sant’Antonio Abate è stato testimone di una spettacolare vittoria della squadra di casa, l’Angri 1983 associazione sportiva dilettantistica, sulla Polisportiva Baronissi. Il protagonista della giornata è stato il calciatore dell’Angri Gennaro Attianese, numero 7, totalizzando 6 reti di qualità.

Gennaro Attianese

Nonostante l’acquazzone che si è abbattuto sul centro sportivo alla fine della gara, la partita è stata comunque un trionfo di emozioni e di gioco appassionante. Il battesimo sotto la pioggia è stato un elemento caratterizzante per l’arbitro esordiente, trattasi di Raffaele Mancuso, che ha gestito la situazione con professionalità. La partita è stata contraddistinta da un clima di correttezza e fair play. Un solo calciatore, De Paola Antonio, è stato ammonito per protesta. Questo sottolinea l’atteggiamento rispettoso e lealtà delle due squadre in campo.