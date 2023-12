Sulla classifica del Sole 24 ore e sul fatto che tutte le province meridionali siano nella parte bassa della stessa (Avellino, Benevento e Salerno crescono ma sono comunque sotto la 75esima posizione), be ha parlato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Ovvio che le città del Sud sono in bassa classifica, non arrivano fondi soprattutto da un anno e mezzo. Bisogna combattere, la Campania combatte da sola, andiamo avanti non abbiamo paura. La mancata distribuzione delle risorse dovute (fondi di coesione) alle regioni del Sud è una delle concause”