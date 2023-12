Un riconoscimento della comunità di Pellezzano conferito a propri concittadini che, con il loro operato, hanno dato prestigio e lustro al territorio. E’ questo lo spirito che anima il premio “Pellezzanesi Illustri”, giunto quest’anno alla quinta edizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì scorso, nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Coperchia di Pellezzano. Due sono stati i premiati dell’edizione 2023: l’imprenditrice Lucia Di Mauro, e l’ex ciclista 94enne Antonio Landi. Lucia Di Mauro, Amministratore Delegato della I.A.S.A., azienda leader nella commercializzazione del tonno di alta qualità e di altri prodotti di mare, presente in Italia, in Europa ed oltreoceano. Qualità, cura artigianale, freschezza del prodotto, accurata selezione delle migliori materie prime, innovazione, fiducia: sono questi i valori che hanno portalo l’azienda guidata da Lucia Di Mauro a vertici del settore. Antonio Landi, 94 anni, soprannominato il “Coppi” della Valle dell’Irno”, è stato l’unico corridore salernitano ad aver conquistato, nel primo dopoguerra, il titolo di campione campano dilettanti in cinque gare. Forte scalatore ed ottimo cronoman, ha al suo attivo 70 vittorie e una trentina i secondi e terzi posti. La sua lunga storia è stata raccontata in un libro: “70 vittorie a pane e acqua”, del giornalista Clodomiro Tarsia. A consegnare il riconoscimento, davanti ad una vasta platea, il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, il dott. Antonio Ferraioli, presidente Confindustria Salerno e il dott. Giuseppe Cutolo, presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana. Special guest l’attore Sebastiano Somma, che ha voluto fare una sorpresa alla premiata Lucia Di Mauro, sua amica personale, con la quale condivide l’amore per il teatro.

L’evento è stato gestito ed organizzato dal presidente della Pro Loco, cav. Luigi Carrella, e dall’Amministrazione Comunale, sotto il patrocinio del Comune di Pellezzano, dalla Provincia di Salerno e dalla Regione Campania.