“Vogliamo portare avanti il programma elettorale per il quale siamo stati eletti con il nostro sindaco. Non è un caso che il nome del gruppo sia Scafati Rinasce, il nome della coalizione vincente che ha riportato Pasquale Aliberti alla guida della città. In questi mesi ci siamo accorti di condividere molte idee ed abbiamo ritenuto necessario formalizzare questo nuovo gruppo consiliare di maggioranza. Siamo tra i consiglieri più presenti, sia quotidianamente al Comune, sia nelle commissioni e in consiglio. Insieme continueremo a lavorare sulle tematiche di nostra competenza, dalle società partecipate, al sociale, agli istituti scolastici ed allo sport”. Credono ci sia bisogno di una spinta in più per risolvere le tante problematiche che attanagliano la città e dicono di poter apportare un ulteriore contributo al lavoro di Aiberti. “In cinque potremo essere più incisivi dando il nostro contributo rispetto al bilancio che a breve ci accingiamo a discutere. Un impegno costante il nostro, che in sinergia con tutta l’amministrazione, non potrà che portare benefici alla squadra . Massima attenzione ai servizi sociali, in collaborazione con l’azienda consortile che se ne occupa, al commercio, allo sviluppo del territorio”. Sulle strutture sportive, entro la fine dell’anno saranno risolti gran parte dei problemi, tra cui l’illuminazione e il riscaldamento. “Sulle scuole crediamo sia necessario un rapporto diretto con i dirigenti. Infine, tra le proposte che porteremo con forza in maggioranza c’è l’istituzione di un’isola pedonale al centro che crediamo sia fondamentale per la rinascita del commercio a Scafati, oltre gli altri impegni di riqualificazione e rivalutazione presi durante la campagna elettorale che riguardano le varie contrade e periferie della nostra città. Rilancio dell’area Pip realizzazione del Puc, potenziamento dei servizi ai cittadini e agli imprenditori, una città a misura d’uomo, sono le altre nostre priorità. Noi ci siamo, ogni giorno, al servizio della città” concludono