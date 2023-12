“Oggi non è stata la solita Salernitana delle ultime due partite mentre loro sono stati perfetti confermandosi la squadra delle due finali giocate. Oggi non c’è niente da salvare a parte l’inizio del secondo tempo con la traversa di Ikwemesi che poteva darci slancio anche in vista dei cambi che avevamo in serbo”.

Il tecnico granata porta positività dopo questo ko pesante: “E’ senza dubbio una partita da dimenticare. Dobbiamo ripartire subito e pensare alla prossima perché la salvezza dista solo 3 punti. Un paio di domeniche fa erano 5 e quindi bisogna guardare avanti con fiducia. Torneremo a giocare davanti al nostro pubblico che anche oggi si è dimostrato eccezionale. Vederli cantare a fine gara ed essere così numerosi non è roba da poco”.

“Dispiace per questo risultato e per la prestazione perché eravamo in un ottimo momento con 4 punti nelle ultime due gare ed avevo visto la squadra molto bene in settimana il che lasciava ben sperare. Invece non siamo stati all’altezza. Auspico che questa sconfitta faccia capire che per salvarsi non bisogna essere molli nei contrasti”

Inzaghi chiude con un messaggio di fiducia: “Nonostante la sconfitta credo ancora di più nella salvezza perché la squadra è forte ed abbiamo recuperato molti uomini importanti. Basta una vittoria per tornare a respirare”.