“Giuseppe Cacciatore. Una vita di studi, di impegno, di passione”: è il titolo del libro presentato ieri a Palazzo Sant’Agostino in memoria del filosofo Salernitano venuto a mancare nel mese di marzo del 2023. «È un onore essere rettore dell’università di Napoli, università dove Cacciatore è stato docente di storia della filosofia 35 anni prima», ha ricordato Matteo Lotito, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presentando il volume che porta la firma della Società Salernitana di Storia Patria, edito da Francesco D’Amato. «Egli è la rappresentazione di grandi uomini istituzionali, ha prodotto 1900 pubblicazioni che stanno a testimoniare la sua grande mente, legandosi allo storicismo italiano al marxismo italiano europeo ma ha anche trattato la filosofia di Gianbattista Vivo», ha aggiunto il rettore. Cacciatore Laureatosi in filosofia presso la Sapienza università Romana è stata una personalità di spicco per la nostra Salerno, ricordato specialmente per la sua attività di militanza politica nel quadro culturale della Salerno “democratica e progressista”. All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: «“È stato un professore, un giornalista, un consigliere, un maestro, un antifascista e un caro amico. La sua attività militante si può riassumere in due parole “azione e militanza” – ha detto il primo cittadino – Di Giuseppe ricordo la sua attività antifascista e progressista”. La vita del professor Giuseppe Cacciatore è la testimonianza di una mente illuminata, di una grande sopraffina e cultura, non solo politica ma anche letteraria e sociale. “Bisognerebbe che molti giovani possano avvicinarsi al mondo in cui apparteneva Cacciatore”, ha aggiunto il sindaco Napoli. Alla presentazione del libro hanno partecipato anche gli amici di sempre e i familiari che hanno così voluto ricordare il filosofo e docente universitario che ha lasciato un grande vuoto anche nel panorama politico locale. Cacciatore, nel corso della sua carriera, è stato anche vicepresidente del CdA e membro del comitato scientifico dell’Istituto di Studi Latinoamericani (ISLA) di Pagani, del quale è diventato direttore a partire dal 2007. Nel 2007 è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia nazionale dei Lincei. Dal 2013 presidente della Società Salernitana di Storia Patria Nel 2013 è stato insignito del premio nazionale “Frascati Filosofia”.

Caterina Del Forno Fede