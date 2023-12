Salerno in lutto per la scomparsa del magistrato Pasquale Andria, che per un lungo periodo della sua carriera è stato anche presidente del locale Tribunale per i Minori.

Era andato in pensione nel 2018, dopo aver lasciato un’impronta notevole battendosi ogni giorno per quell’universo di criminalità giovanile senza veri modelli e con reati in costante aumento.

E’ stata una figura di spicco del mondo cattolico e anche dell’associazionismo, ricoprendo cariche importanti all’interno del Rotary Club.

I funerali si terranno domani, sabato 2 dicembre, presso la chiesa di San Pietro in Camerellis, in corso Garibaldi.

La camera ardente, a partire dalle ore 10 di oggi, sarà allestita presso la sala del Santo Rosario e di San Giuseppe, accanto alla chiesa di San Domenico, in largo San Tommaso d’Aquino, dove parenti, amici, ex colleghi e conoscenti potranno fargli un ultimo saluto e dare le condoglianze ai familiari: la moglie Cucca Pietrofeso, il figlio Fausto e i fratelli Alfonso (ex presidente della Provincia di Salerno e senatore), Maurizio e Marcello.