di Erika Noschese

È pronta ad entrare nel vivo la campagna elettorale per le elezioni del prossimo 20 dicembre, ultima competizione con la riforma DelRio prima dell’atteso ritorno alle urne il prossimo anno. I consiglieri eletti avranno durata breve a Palazzo Sant’Agostino: entro pochi mesi infatti si ritornerà al voto con la nuova riforma elettorale. Nessuna grande sorpresa con la consegna delle liste: per il centrosinistra e dunque per dare forza al mandato del presidente Franco Alfieri il Pd, Campania Libera, Psi e Uniti per la Provincia mentre per il centrodestra Fratelli d’Italia e la lista unica Forza Italia, Lega e Noi Moderati e poi Azione con una corsa solitaria. «Sono particolarmente contento della composizione della lista del Partito Socialista per le elezioni provinciali di Salerno del prossimo 20 dicembre. Si tratta di sedici amministratori che coprono i territori dell’intera provincia», ha dichiarato il segretario provinciale Silvano Del Duca. Con una corsa contro il tempo anche Azione prova a fare il suo ingresso ufficiale a Palazzo Sant’Agostino: «Essere riusciti a presentare la lista di Azione per le elezioni provinciali dimostra quanto paghi il costante lavoro sul territorio, senza promesse improbabili ma con la chiarezza delle proposte, la serietà e la credibilità delle proposte che tengano a cuore i bisogni reali delle nostre comunità. Non è stato facile raccoglie il sostegno di quasi 120 consiglieri comunali che hanno sottoscritto la nostra lista ma il risultato è stato possibile grazie al generoso sostegno dei nostri candidati e di tutti i dirigenti e i militanti. Andiamo avanti così, convinti che non serva intrupparsi in altre liste nella speranza di conquistare un seggio macostruire un percorso, quindi una casa politica credibile per i riformisti, i liberali e i popolari anche in provincia di Salerno e in Campania. E questa è Azione”, ha detto il Segretario provinciale Gigi Casciello. Poco dopo le nove di ieri mattina anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno presentato la lista: «Partecipiamo a questa tornata elettorale per ribadire la nostra vicinanza ai cittadini che ci hanno concesso la loro fiducia e alla comunità tutta ma sappiamo quanto poco possa valere questa competizione – ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, l’onorevole Pino Bicchielli – Attendiamo il ritorno al voto con la nuova riforma e solo allora le elezioni provinciali avranno realmente un senso». Il deputato salernitano ha poi ringraziato i consiglieri in quota Noi Moderati che hanno deciso di candidarsi: «Per quanto sia una competizione realmente inutile, il mio ringraziamento va ai consiglieri che hanno scelto di scendere in campo per provare a rappresentare i territori in un ente di prossimità per le amministrazioni comunali come per l’appunto le Province. Ci siamo, siamo pronti ancora una volta a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e provare a cambiare il volto di una provincia che ha tanto da dare ma sconta la presenza di un sistema che si limita a raccogliere voti e consensi per poi dimenticarsi dei cittadini», ha aggiunto l’onorevole Bicchielli.

La lista del Psi

Sorrentino Pasquale, Consigliere Provinciale uscente e Consigliere comunale di San Giovanni a Piro; Alfano Antonio, Consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Eboli; Campiglia Rosa Domenica, Consigliere comunale di Montesano sulla Marcellana; Cirillo Pasqualino, Consigliere comunale di Perito; Coglianese Macario, Consigliere comunale di Oliveto Citra; Colucci Alessio, Consigliere comunale di Felitto; D’Elia Conantonio, Consigliere comunale di Teggiano; De Simone Marco, Consigliere comunale di Angri; Fasano Franco, Consigliere comunale di Ottati; Gigliello Giovanna, Consigliere comunale di Castelcivita; Marrone Pasquale, Consigliere comunale di Sessa Cilento; Montella Angelica, Consigliere comunale di Montecorvino Pugliano; Nese Rosa, Consigliere comunale di Torre Orsaia; Rega Francesca, Consigliere comunale di Castiglione; Ricciulli Maria Antonietta, consigliere comunale di Castelnuovo di Conza; Landi Manuela, Consigliere comunale di Montecorvino Pugliano

La lista del Pd

Alfano Giuseppe, consigliere di Castel San Giorgio; Arena Rossella, consigliere di Moio della Civitella; Bifano Francesca, consigliere di Morigerati; Caruccio Carmen, consigliere di Campora, Cerretani Luca di Torchiara; De Simone Giovanni, sindaco di Vietri sul Mare; D’Onofrio Martino, sindaco di Montecorvino Rovella; Feo Lucia, consigliere di Omignano; Ferrara Annarita, consigliere di Nocera Inferiore; Fiore Antonio di Salerno; Guzzo Giovanni di Novi Velia; Luongo Salvatore di Campagna; Morra Francesco, sindaco di Pellezzano; Ripooli Carla, consigliere di Pollica; Speranza Vincenzo, sindaco di Laurito e Vacca Giuseppina, consigliere di Laviano.

La lista di Campania Libera

Cardino Carmine, consigliere Torraca; Danisi Rosario, Nocera Superiore; Giardullo Enzo, Altavilla Silentina; Iuculano Antonina di Celle di Bulgheria; Naponiello Cosimo, consigliere di Eboli; Ruggiero Marilina di Moio della Civitella; Scala Raffaele di Ravello; Tierno Grazia di Omignano e Zottoli Domenico di Battipaglia.

Uniti per la Provincia

Apolito Anna, Consigliere Comunale di Orria; Burgio Mariarosaria, Consigliere Comunale di Pagani; Cavallone Gianfranco, Consigliere Comunale di Sassano; Clemente Vincenzo, Consigliere Comunale di Battipaglia; Giuseppina Di Stasi, Consigliere Comunale di Felitto; Guida Adriano Maria, Consigliere Comunale di Pollica;

Marmo Anna, Consigliere Comunale di Sapri; Martino Nino, Consigliere Comunale di Aquara; Palladino Gerardo, Consigliere Comunale di Pagani; Marzia Giordano, Consigliere Comunale di Pellezzano.

Lista Fratelli d’Italia

Carmine Amato, consigliere comunale di Nocera Superiore; Damiano Cardiello, consigliere comunale di Eboli; Annalisa Della Monica di Cava de’ Tirreni; Modesto Del Mastro di Serramezzana; Antonietta De Luca di Montesano; Alessandro De Martino di Pagani; Annabella Ferrentino di Roccapiemonte; Speranza Gerundo di Roccagloriosa; Aniello Gioiella di Castel San Giorgio; Rosa Giordano di Nocera Inferiore; Giuseppe Marrandino Giffoni Valle Piana; Giuseppe Milano di Positano; Monica Tramparulo di Corbara; Alessandra Vaccaro di Ascea; Mimmo Ventura di Salerno; Antonio Volpe di Buccino.

Lista Forza Italia, Lega, Noi Moderati

Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale Angri; Giuseppe Ruberto, consigliere comunale Corleto Monforte; Angelino Pasquale Aliberti, sindaco Scafati; Giordano Walter, consigliere comunale Sarno; Filippo Accardi, consigliere comunale Scafati; Immacolata Famularo, consigliere comunale Oliveto Citra; Luisa Destobbeleer, consigliere comunale Scafati; Silvana Nardiello, consigliere comunale Montecorvino Pugliano; Antonietta Marra, consigliere comunale Scafati; Dario Ramaglietti, consigliere comunale Roccagloriosa; Anna Di Motta, consigliere comunale Laurino

Lista Azione

Corrado Naddeo, consigliere comunale Salerno; Daniemma Terrone, consigliere comunale Roccapiemonte; Federico De Filippis, consigliere Cava de’ Tirreni; Ylenia Di Santi, consigliere Castelnuovo Cilento; Rosario Pacifico di Fisciano; Gelsomina Buonocore di Conca dei Marini; Giovani D’Alessandro di Nocera Inferiore; Linda Maria Donato di Morigerati.

Il caso

L’esperienza dovrebbe insegnare. O forse no. Stando a quanto riporta Agenda Politica, infatti, uno dei candidati avrebbe non solo preteso il voto ma anche una prova certa, ovvero la foto della scheda elettorale. Dalle prime indiscrezioni si dovrebbe trattare di un candidato della lista Uniti per la Provincia che fa capo al consigliere regionale Corrado Matera.