“La legge Delrio è una pessima legge anche perché non garantisce la trasparenza e il voto realmente libero. È molto grave il caso dell’audio di un candidato che pretende da coloro che lo dovrebbero votare la foto. Quella lista dovrebbe ritirarlo dalla competizione anche perché la persona in questione non è nuova a dichiarazioni improvvide.

Rivolgerò al Ministro Piantedosi un’interrogazione sul fatto specifico e chiederò che ci sia la massima vigilanza su queste assurde elezioni di secondo livello in cui politici si votano tra di loro. Alta dovrebbe essere anche l’attenzione della Procura per verificare se ci sono fatti che alterano la correttezza del voto e addirittura configurino la compravendita di voti pesanti, quelli che vengono individuati per legge nel peso ponderale dei comuni più grandi.

È assurdo che la legge tagli fuori dal procedimento anche il potere di controllo delle prefetture e che tutto si consumi nell’ufficio elettorale che la stessa provincia predispone. Voglio sperare che saranno rigorosi nel far lasciare i cellulari prima di entrare in cabina. Vigileremo attentamente”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.