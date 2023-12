Che all’interno della maggioranza Napoli non tiri buon vento è ormai evidente ma ora le querelle escono dalle quattro mura di una stanza chiusa e diventano di dominio pubblico. A generare l’ennesima spaccatura interna alla maggioranza le parole della consigliera di Salerno con Voi Tea Siano che nei giorni scorsi ha rivendicato il merito per la nascita del comitato Pari Opportunità per contrastare la violenza di genere. Parole che hanno suscitato l’ira della vice sindaca e assessore alle Pari Opportunità Paky Memoli che non le ha di certo mandate a dire: «il comunicato diffuso dalla consigliera Siano è irrispettoso, ingiurioso nei confronti dell’assessorato alle Pari Opportunità che io dirigo – ha detto l’assessore – In questi anni tante sono le iniziative messe in campo ma io non ho mai visto la consigliera Siano partecipare ad uno dei tavoli istituzionali». E poi l’attacco diretto: «lei ha superato ogni limite, violando le regole di una maggioranza della quale fa parte, il suo comunicato non ha contenuto, è vuoto. Mi chiedo: lei vive questo Palazzo? Le sue parole le si sono ritorte contro, dovrebbe imparare l’arte di tacere. La prossima volta, colleghi il cervello prima di parlare e si assicuri di non dire stupidaggini». Non si è fatta attendere la replica della consigliera Siano: «Sinceramente non mi aspettavo una reazione offensiva rispetto alla mia iniziativa che è volta a rafforzare quanto di buono la maggioranza stia facendo sul tema della Pari Opportunità.

Il Comitato Pari Opportunità potrà essere uno strumento a supporto anche dell’assessorato – ha detto la capogruppo di Salerno con Voi – Ho assistito con molta sorpresa alle parole offensive che mi sono state rivolte in consiglio comunale. Evidentemente non è stato colto lo spirito costruttivo dell’iniziativa di costituzione del Comitato Pari Opportunità. Strumento che, come ho ribadito in Consiglio, consentirà di valorizzare ed ottimizzare il lavoro quotidiano svolto dai singoli consiglieri, dalle Commissioni e dai tavoli tecnici e gruppi di lavoro in esse costituiti. Il tutto in perfetta sinergia con l’assessorato alle Pari Opportunità, con la Giunta, il Sindaco e tutti i miei colleghi che vorranno dare un contributo.

Il regolamento di istituzione del Comitato Pari Opportunità sarà presto posto all’attenzione della competente commissione di cui sono Presidente. Sono sicura che l’assessore Paki Memoli avrà modo di comprendere lo spirito della proposta che ha già trovato il pubblico apprezzamento di tanti colleghi che colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente».

er.no