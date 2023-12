Luigi D’Alessandro, medico di Pontecagnano Faiano, è il nuovo podologo e tecnico ortopedico della Ferrari. A sceglierlo, dopo un’attenta selezione in ambito nazionale, è stata la società che gestisce la medicina del lavoro del cavallino rampante. L’affermato professionista, in tal senso, si occupa del rilevamento delle misure, con pedana baropodometrica, e della realizzazione e confezionamento dei plantari su misura nell’ottica della prevenzione e sicurezza dei lavoratori della famosa casa automobilistica. Un incarico davvero prestigioso per D’Alessandro, originario di Policoro e trasferitosi, da quale anno, nel comune picentino, che, nonostante la giovane età, vanta un lungo curriculum di tutto rispetto. Dopo la maturità classica nel seminario di Potenza, ha conseguito a Roma sia la laurea specialistica in Ingegneria Biomedica nel campus Bio-Medico sia la laurea in Tecniche Ortopediche nell’università La Sapienza, alle quali ha aggiunto la laurea in Podologia all’università statale di Milano. Altrettanto importante e apprezzato è lo sviluppo delle sue esperienze lavorative in Basilicata, in Emilia Romagna e in Campania dove, dopo incarichi in vari ospedali e per conto di importanti società mediche, gestisce una serie di centri specializzati nella cura del piede di pazienti pediatrici, pazienti con patologie invalidanti, lavoratori, pazienti affetti da piede diabetico. D’Alessandro, di recente, è stato anche insignito dell’importante premio Rabatana nel grazioso borgo di Tursi.