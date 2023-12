di Erika Noschese

«Questo ritorno in giunta è un’opportunità che ho accettato con umiltà e spirito di servizio nei confronti della cosa pubblica, sulla scorta della mia esperienza pregressa come assessore e vicesindaco»: così il neo assessore al Bilancio Eva Avossa nel suo primo intervento ufficiale in consiglio comunale, dopo una pausa durata due anni e più. «Voglio ringraziare calorosamente chi mi ha preceduto, la dottoressa Paola Adinolfi, per il suo impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato, e saluto con affetto i miei colleghi assessori, ai quali mi unisce la determinazione e la voglia di impegnarsi per il benessere della comunità. Sarà per me un onore continuare il lavoro messo in campo in questi due anni e contribuire al progresso del nostro Comune, tenendo ben chiara la necessità di garantire la solidità finanziaria dell’ente – ha aggiunto il neo assessore – “Concentrerò le mie energie sulle necessità delle famiglie, riconoscendo il ruolo cruciale che esse svolgono nella vita della nostra comunità. Allo stesso tempo mi impegnerò nell’affrontare le questioni che impattano direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, soprattutto sul fronte tributario e su quello dei costi dei servizi essenziali». L’ex vice sindaco ha poi presentato i provvedimenti finanziari all’ordine del giorno del consiglio comunale: fra le principali l’adeguamento del piano triennale dei lavori pubblici, gli 85mila euro destinati alla realizzazione del programma Urban IV, il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire una assistenza preventiva grazie ai fondi del Pnrr per oltre 300mila euro; assistenza scolastica agli alunni disabili e centri estivi per 240mila euro; l’incremento della spesa per l’energia elettrica per il 2023; finanziamento da oltre due milioni per l’autonomia degli anziani non autosufficienti. «Tali variazioni riflettono la volontà dell’amministrazione di potenziare servizi cruciali per la comunità e creare le condizioni per uno sviluppo armonico che non lasci indietro nessuno», ha chiarito l’assessore Avossa. A sollevare perplessità i consiglieri Celano e Barone. Quest’ultima ha chiesto chiarimenti sul piano triennale dei Lavori Pubblici in quanto non vi è un elenco che possa riassumerli. «Ad oggi non c’è alcun rogito ancora predisposto, l’Alienazione ha senso e può avere effetti nell’esercizio se il Rogito avviene entro il 31 dicembre e ci hanno detto che per uno dei due lotti c’è una risoluzione definitiva mentre sull’altra solo temporanea – ha detto il consigliere di FI – Continua la svendita della città per porre rimedio al disavanzo increscioso, tutto questo per foragiare il consenso. Invitiamo le persone a svegliarsi e ribellarsi perchè queste scelte sono contro la comunità». A chiarire le questioni sollevate il presidente della commissione Bilancio Fabio Polverino che accende i riflettori sul campo Volpe che dovrebbe rientrare nelle disponibilità dell’amministrazione comunale per la realizzazione del campo temporaneo in attesa dei lavori all’Arechi. «Non c’è l’atto definitivo ma quello programmatorio e sotto questo punto di vista non c’è alcun problema. Quando arriva quello definitivo dalla Regione Campania verrà stralciato dal Piano delle Alienazioni», ha dichiarato il consigliere, ribadendo che per quanto riguarda le spese relative a Luci d’Artista la Regione ha finanziato per due milioni di euro: «Abbiamo i vari Sal della Regione Campania, sono stati saldati i nostri fornitori, manca solo l’ultimo che sarà liquidato entro il 16 dicembre – ha aggiunto – Sempre per quanto riguarda Luci d’Artista, con le luci a Led abbiamo avuto un grande risparmio e la cifra per l’energia elettrica è di 20mila euro». Dura la replica della consigliera del Movimento 5 Stelle Claudia Pecoraro: «non è possibile inserire in bilancio fondi non ricevuti per la vendita del Volpe, siamo al limite del falso in bilancio e lo dico da donna di legge», ha detto la pentastellata. Intanto, ieri mattina il consiglio comunale è stato chiamato a votare anche i componenti della componenti Commissione Locale per il Paesaggio. Per la maggioranza sono stati eletti: Licia Claps, candidata alle passate elezioni comunali con il Psi; Rossella Del Regno, segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno; l’architetto Enrico Auletta mentre per la minoranza l’architetto Sergio Lembo e Roberto Sica. Tra i punti inseriti all’Ordine del giorno anche la mozione del consigliere Celano circa la necessità di concedere al conservatorio Martucci l’Auditorium: «Gli interventi dei numerosi consiglieri comunali nelle sedute di commissione – si legge nella mozione – hanno evidenziato che è diffusa l’opinione che la struttura dell’Auditorium potrebbe essere al meglio valorizzata, concedendola nella disponibilità del Conservatorio, dei suoi allievi, della sua orchestra, avviando, nel contempo, sinergie tra Amministrazione e Conservatorio stesso, al fine di consentire ad un manufatto di indubbio pregio di rappresentare un importante volano per la crescita culturale ed economica della città». Mozione approvata all’unanimità: «questo va nella direzione del sostegno all’iniziativa dell’amministrazione e non posso che sostenerla pienamente», ha detto il primo cittadino al termine del consiglio comunale di ieri.