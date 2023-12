Tra gli assegnatari del prestigioso Premio “Campania Terra Felix”, iniziativa dell’Associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei” e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ci sarà anche Luigi Snichelotto, imprenditore e giornalista pubblicista iscritto dal 2009 all’Ordine regionale della Campania.

«La notizia deve raggiungere tutti, ovunque, ma raccoglierla e restituirla al lettore affinché la comprenda e ne comprenda il contesto in cui accade è affaire da giornalista. Tale impegno, sempre più svilito e faticosamente riconosciuto, è ciò che noi, invece, intendiamo promuovere e valorizzare». Queste le parole con cui Claudio Ciotola, presidente dell’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, descrive il ruolo dell’informazione al centro del Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che sabato 2 dicembre a partire dalle 9.00, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori della settima edizione nel corso della cerimonia di premiazione.

Organizzato dall’associazione con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono l’amena Campania terra felix, in particolare i Campi Flegrei, e gli studenti, attraverso una sezione a loro dedicata, il premio, presentato da Rosaria Morra, attraverso le categorie speciali, valorizza anche le personalità che a vario titolo si sono distinte sul territorio.

Luigi Snichelotto sarà insignito del Premio per il giornalismo televisivo, protagonista negli ultimi anni di un approfondimento settimanale in TV e in Radio sui temi dell’economia, con impatto sugli scenari del Mezzogiorno.

Per quanti non riusciranno ad intervenire, sarà possibile seguire la manifestazione anche da remoto, direttamente sui canali social de L’Osservatorio Flegreo, sul sito www.giornalistiflegrei.it, www.osservatorioflegreo.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione della Stampa Campana Giornalisti Flegrei.