“Avete visto qui qualche esempio di statista, come uno che ha fermato un treno per venire a inaugurare un giardino realizzato dai carabinieri. Noi dobbiamo interloquire con questi soggetti”, spiega a Caivano (Napoli) il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA riferendosi al caso del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida durante l’inaugurazione del nuovo Sportello Lavoro nella zona Asi. “Sono soggetti – dice poi il governatore dopo aver bevuto dell’acqua che gli è andata di traverso – che portano pure seccia (sfortuna,ndr). Non solo sono improbabili e incompetenti, ma portano pure seccia maledettamente”