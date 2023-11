Angelo Caramanno il nuovo presidente del consiglio comunale di Salerno. Il consigliere di Progressisti per Salerno è stato eletto con 19 voti alla seconda votazione. La prima, infatti, è andata a vuoto perché Caramanno non ha raggiunto i due terzi dei consiglieri fermandosi a 19 voti vista l’assenza in maggioranza di Sorrentino e Di Carlo. All’elezione del presidente, pur essendo in aula, non hanno partecipato i consiglieri di opposizione Barone, Naddeo e Pessolano. Gli altri voti sono andati alla consigliera del M5S Claudia Pecoraro (3). Due le schede bianche ed una nulla.