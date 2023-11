di Erika Noschese

Mancano davvero poche ore alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste alle provinciali del prossimo 20 dicembre. Fratelli d’Italia il primo partito a presentare le candidature ieri mattina alle ore 9 alla presenza del Responsabile Provinciale degli Enti Locali, Italo Cirielli, del Capogruppo in Consiglio Provinciale, Carmine Amato, e del consigliere comunale di Fisciano, Nicola Prudente.

“Come è ormai consuetudine in ogni competizione elettorale, siamo i primi a consegnare le liste – sostiene Italo Cirielli -Questo a dimostrazione della trasparenza del nostro agire. La lista è composta da 16 persone, 9 uomini e 7 donne, professionisti e imprenditori affermati sul territorio salernitano e non solo. Nel comporre l’elenco, abbiamo deciso di utilizzare come criterio quello territoriale, per dare il giusto spazio a quasi tutte le aree della provincia di Salerno”.

“ Il nostro augurio – prosegue Cirielli – alle ultime elezioni provinciali, quelle del presidente di quasi due anni fa, era che finalmente il voto fosse stato di nuovo dei cittadini. Invece, nel mentre il governo si sta accingendo a presentare la nuova riforma della provincia, il PD salernitano, a conferma della propriamalafede, nonostante in pubblico rivendichi la volontà di ridare il voto ai cittadini, con l’aggravante di essere stati loro gli autori di questo furto, ha scelto di convocare le elezioni il primo giorno utile, un mercoledì di fine dicembre, nella speranza di rinviare il più possibile la sentenza dei cittadini del nostro territorio”.

Infine: “A ogni modo, sono convinto che il governo Meloni gli riserverà una brutta sorpresa e che, anche in queste elezioni-farsa, gli amministratori della provincia di Salerno, con un sussulto di orgoglio, manderanno un chiaro segnale nelle urne”. In campo ci sono: Carmine Amato, consigliere comunale di Nocera Superiore; Damiano Cardiello, consigliere comunale di Eboli; Annalisa Della Monica di Cava de’ Tirreni; Modesto Del Mastro di Serramezzana; Antonietta De Luca di Montesano; Alessandro De Martino di Pagani; Annabella Ferrentino di Roccapiemonte; Speranza Gerundo di Roccagloriosa; Aniello Gioiella di Castel San Giorgio; Rosa Giordano di Nocera Inferiore; Giuseppe Marrandino Giffoni Valle Piana; Giuseppe Milano di Positano; Monica Tramparulo di Corbara; Alessandra Vaccaro di Ascea; Mimmo Ventura di Salerno; Antonio Volpe di Buccino.

Tutto pronto anche per Uniti per la Provincia, progetto politico che fa capo a Corrado Matera già Assessore Regionale al Turismo e oggi Capogruppo Consiliare in Regione Campania. In campo ci sono: Apolito Anna, Consigliere Comunale di Orria; Burgio Mariarosaria, Consigliere Comunale di Pagani; Cavallone Gianfranco, Consigliere Comunale di Sassano; Clemente Vincenzo, Consigliere Comunale di Battipaglia; Giuseppina Di Stasi, Consigliere Comunale di Felitto; Guida Adriano Maria, Consigliere Comunale di Pollica;

Marmo Anna, Consigliere Comunale di Sapri; Martino Nino, Consigliere Comunale di Aquara; Palladino Gerardo, Consigliere Comunale di Pagani; Marzia Giordano, Consigliere Comunale di Pellezzano.