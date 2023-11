Questa mattina Consiglio comunale con stimmate politiche per il rimpasto varato dal sindaco Napoli.

Segretario Luciano, c’è stato il rimpasto in seno all’amministrazione comunale. Due tecnici sono stati sostituiti, il terzo, Tringali no. Per quale motivo?

A due anni dalle Elezioni abbiamo ritenuto conclusa una prima fase della consiliatura e abbiamo valutato di poter avvicendare, in alcuni ambiti, alcuni importanti elementi della squadra di governo per renderla conforme al consenso espresso dagli elettori nel mese di ottobre 2021.

Una giunta che nel prossimo triennio dovrà continuare il buon lavoro svolto nei primi due anni della consiliatura con una connotazione politica che fosse pienamente rispondente alla volontà espressa dai nostri concittadini con il loro voto.Una giunta concentrata sulla piena realizzazione dei programmi che la nostra squadra di governo ha presentato alla Città in campagna elettorale, per i quali ha raccolto il consenso dei cittadini con una larga maggioranza.

Non si pensa che Brigante e l’Adinolfi, esperti nel loro settore, abbiamo fatto errori clamorosi.

I nostri due assessori uscenti hanno svolto un lavoro di alta qualità con spirito di servizio. Hanno ottenuto risultati egregi. La loro professionalità resta un patrimonio importante per la nostra amministrazione e li consideriamo ancora parte integrante del gruppo di governo della nostra comunità seppur con forma e con responsabilità diverse.

Anche l’attribuzione delle deleghe ha scatenato molte polemiche per una questione di competenze.

Sinceramente questo è un tema che non condivido. Credo, invece, che un amministratore debba essere in grado di comunicare con i cittadini, di avere una visione di insieme e di lavorare al servizio della comunità, spesso rinunciando alla propria vita privata, dedicandosi senza limiti di tempo ed impegni nel tentativo di modificare in meglio il contesto in cui opera. Proprio sui risultati dell’impegno profuso sarà poi giudicato dagli elettori.Credo che anche a livello nazionale ci siano e ci siano stati autorevoli esempi di leader politici chiamati a responsabilità ministeriali non proprio conformi ai propri curricula. Personalmente non mi sembra uno scandalo, anzi, tutt’altro. Sono i funzionari dell’Ente che dispongono delle competenze specifiche e tecniche che la politica – nel pieno rispetto del principio di indipendenza e dando, per prima, esempio di dedizione ed impegno – deve essere in grado di saper valorizzare e porre a servizio della propria comunità, riducendo i tempi della burocrazia dando risposte rapide e soddisfacenti agli utenti, superando le difficoltà individuando soluzioni anziché insinuando dubbi che possano rallentare l’azione amministrativa.È inoltre sempre utile ricordare che la Giunta è un organo collegiale. In un’amministrazione complessa ed impegnativa come la nostra è ovvio che su tanti dossier possano esser impegnati diversi assessori.

Faccio solo un esempio, forse il più semplice ma il più evidente: il ripascimento del litorale che ci vede impegnati nei lavori fino alla foce del fiume Irno. In questo ambito troviamo competente assessoriali molteplici: ambiente, urbanistica, lavori pubblici, annona, eventi promozionali, sicurezza. In pratica, è un progetto che impegna l’intera Giunta ed il Sindaco è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento del lavoro, mettendo a fattor comune le esperienze, le capacità, le attitudini e le competenze dei singoli assessori. Per quanto riguarda i due assessori nominati, essi hanno una lunga esperienza politica ed amministrativa. Eva Avossa è stata finanche Parlamentare. Rappresentano la sintesi delle capacità di cui un politico deve disporre. Hanno sempre conquistato il consenso con il loro lavoro sul campo, sottoponendosi al giudizio degli elettori, ascoltando i cittadini, proponendo soluzioni, ottenendo risultati concreti. Siamo certi che faranno un ottimo lavoro, ripagando la fiducia del Sindaco e della Maggioranza.Sapranno certamente svolgere in modo eccellente quella funzione di indirizzo politico e di coordinamento amministrativo che compete agli assessori. Peraltro i nuovi assessori, come tutti i componenti della Giunta, potranno contare sul supporto dei colleghi delle Commissioni consiliari che svolgono una funzione di rilievo per l’Amministrazione.

Caramanno alla Presidenza del Consiglio. Una buona idea ma ci sono i voti?

Credo sia una buona idea e sono sicuro che i voti saranno tanti. Angelo Caramanno ha tutti i requisiti per svolgere al meglio una funzione istituzionale così delicata. Da anni sentiamo e leggiamo parole in libertà su presunti mal di pancia.Posso assicurare che la maggioranza gode di ottima salute come dimostrano i voti compatti nelle situazioni cruciali. Ogni consigliere profonde il meglio al servizio dell’azione amministrativa di questa maggioranza. Siamo una squadra ed in una squadra si gioca in partite e ruoli diversi. L’importante è mettersi con umiltà e senso di responsabilità al servizio, come fanno i nostri consiglieri di maggioranza, della comunità quale che sia il ruolo assegnato.