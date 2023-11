E’ allarme criminalità nella zona orientale di Salerno. L’ultimo episodio ha interessato una nota attività commerciale di Pastena presa di mira nella tarda serata da un malvivente solitario che ha cercato di mettere a segno una rapina.

A finire nel mirino lo storico negozio di bomboniere de La Tana di Via Santa Margherita dove quasi all’orario di chiusura ha fatto irruzione un uomo che a volto scoperto ed armato di coltellino ha minacciato la titolare chiedendo l’incasso di giornata ma in quel punto dell’esercizio commerciale non c’era la cassa ed il rapinatore è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato della Questura di Salerno per le indagini del caso.