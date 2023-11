Di Erika Noschese,

inviata a Bruxelles

Parte da Salerno e, più in generale dalla Campania la proposta di fondare un partito della Pace che possa avere una valida rappresentanza istituzionale anche al parlamento europeo. A lanciare la proposta l’eurodeputato del gruppo Green/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini e il giornalista salernitano Michele Santoro, ufficializzata nel pomeriggio di ieri al convegno “Le vie della Pace”, all’Eurocamera.

“Con Michele Santoro c’è una convergenza sul tema della Pace, Santoro sta coinvolgendo alcuni personaggi per creare una lista per la pace alle prossime Europee e io sto cercando di dare loro una mano”, ha dichiarato Pedicini riguardo ad una sua possibile candidatura.

“Cioè che è chiaro è che al momento siamo mal rappresentati da Ursula von der Leyen – ha aggiunto – Depositato una mozione di sfiducia nei confronti della presidente della Commissione europea per aver assunto una posizione palesemente di parte nel conflitto in Medio Oriente”. Il parlamentare italiano del gruppo Verdi/Ale ha acceso i riflettori sul conflitto in Medio Oriente:

“La prima cosa che dovrebbe fare l’Ue, seguendo quello che sono le disposizioni del diritto internazionale, è non sostenere nè affiancare chi sta violando il diritto internazionale. Non si può stringere la mano a Netanyahu che sta violando il diritto internazionale in maniera davvero inaccettabile. E’ il ruolo di tutti quanti gli Stati membri, dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea e quindi di tutta l’Unione europea. Bisogna prendere le distanze nelle relazioni con chi viola il diritto internazionale – ha detto il parlamentare europeo – Sostenere in questo momento il cessate il fuoco sarebbe la prima cosa da fare, perché cessando il fuoco, certamente le cose possono cambiare.

Ci si siede a un tavolo e si trovano le soluzioni. Fino a quando sono le armi a parlare, soluzioni non ne verranno fuori”, ha aggiunto. Nel corso dell’incontro si sono succeduti gli interventi di diverse associazioni molte delle quali provenienti dalla Campania.